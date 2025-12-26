A solo 135 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, el partido de Roque Pérez se prepara para vivir una de las celebraciones más auténticas del interior bonaerense. El sábado 3 de enero se realizará la 12ª edición de La Noche de los Almacenes, una propuesta turística y cultural que convoca a miles de vecinos y visitantes.

Nacida con el objetivo de revalorizar los antiguos almacenes de campo y pulperías, esta fiesta popular se consolidó como un clásico del verano. Desde la mañana y a lo largo de todo el día, los caminos rurales y pueblos del distrito se transforman en un circuito cultural que invita a recorrer paisajes, escuchar relatos y compartir mesas largas, en un verdadero viaje al pasado.

La celebración se desarrolla tanto en el casco urbano de Roque Pérez como en la localidad de Carlos Beguerie y en los tradicionales parajes rurales de La Paz, La Paz Chica, Forastieri y La Gloria. En cada uno de estos puntos, los históricos almacenes abren sus puertas en simultáneo para ofrecer visitas guiadas, espectáculos en vivo y una gastronomía criolla que incluye empanadas caseras, bondiolas, picadas, pastas artesanales y platos tradicionales.

En el paraje La Paz se conserva una de las pulperías más antiguas del país, inaugurada en 1832 y autorizada por Juan Manuel de Rosas, un verdadero símbolo del pasado rural bonaerense. Junto a ella, otros almacenes históricos del distrito se mantienen en pie como guardianes de la memoria colectiva, con su arquitectura original, paredes de adobe, mostradores centenarios y objetos que evocan otra época. Estos espacios son testigos del paso de inmigrantes italianos y españoles que, con su trabajo y costumbres, forjaron la identidad rural que hoy distingue a la región.

Durante décadas, los almacenes fueron mucho más que simples lugares de abastecimiento ya que funcionaron como centros sociales donde gauchos, peones y familias rurales compartían comidas, música y relatos.

Entre las propuestas destacadas se suma la participación del Cine Club Colón, el único cine rural activo del país, que aporta una mirada cultural singular al recorrido.

Para facilitar el acceso, la organización dispone de transporte gratuito desde el casco urbano de Roque Pérez hacia los distintos almacenes participantes, permitiendo que toda la comunidad y los turistas puedan disfrutar de la experiencia.

Datos claves

Evento: 12ª Noche de los Almacenes

Fecha: Sábado 3 de enero de 2026

Horario: Desde la mañana

Lugar: Partido de Roque Pérez (La Paz, La Paz Chica, Carlos Beguerie, Forastieri y La Gloria)

Entrada: Gratuita

Gastos: Se abona únicamente lo que se consume en cada almacén

Organiza: Municipalidad de Roque Pérez

Transporte: Gratuito desde el casco urbano hacia los almacenes

Más información:

Instagram: @turismorp_

Facebook: turismo.roque.perez2