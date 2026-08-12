La compañía AySA trabajaba desde el martes en la reparación de una importante cañería de agua de 800mm de diámetro en la localidad de Temperley, partido de Lomas de Zamora, que corresponde a una de las impulsiones de salida de la Estación Elevadora Quilmes y permite la distribución de agua potable a alta presión principalmente a localidades de Almirante Brown como San José y José Mármol, entre otras.

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“Tras detectarse el escape, equipos técnicos de la empresa se movilizaron de inmediato al lugar para evaluar la situación y poner en marcha un operativo de emergencia que permitió iniciar las tareas”, se informó desde la empresa.

Durante la madrugada del martes, vecinos de Brown pudieron comprobar que no salía ni una gota de sus canillas. Mientras tanto, este miércoles a la mañana los trabajos continuaban en la zona de la rotura en Avenida Eva Perón y Caaguazú, y que habían comenzado el mismo día del grave inconveniente.

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La gran cantidad de agua turbia que los operarios debían sacar con bombas de la zona en reparación, anegaba parcialmente la mencionada Avenida y calles aledañas. Ese inconveniente retrasaba las labores, según comprobó LANOTICIA1.COM en el lugar y tal como se indicó desde la empresa. “Debido a la complejidad de este tipo de intervenciones sobre cañerías de gran diámetro que transportan agua a alta presión, los tiempos iniciales estimados se vieron afectados por las condiciones del terreno y el volumen de agua”, subrayaron.

Fotos: LANOTICIA1.COM

Fotos: LANOTICIA1.COM

Para proceder a la reparación, según se informó, es que debió interrumpirse el bombeo de agua en la línea de impulsión que abastece al partido de Almirante Brown y a algunas localidades linderas de Lomas de Zamora y Quilmes.

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Una vez finalizados los trabajos, la puesta en marcha del bombeo y la recuperación de la red deben realizarse de manera gradual, a fin de evitar esfuerzos sobre la cañería y prevenir nuevas roturas.

En el lugar se podía ver el tramo de caño roto más el nuevo que estaba cargado en un camión a la espera de ser instalado.

Caño roto. Fotos: LANOTICIA1.COM

Caño nuevo. Fotos: LANOTICIA1.COM

Durante la recuperación de la red podría registrarse turbiedad debido al arrastre de sedimentos presentes en las cañerías, luego de haber sido vaciadas para concretar la reparación. “AySA garantiza la potabilidad del agua mediante estrictos controles de calidad y recomienda que, en caso de registrarse esta situación, se deje correr el agua durante unos minutos hasta que recupere su aspecto habitual”, indicaron desde la compañía distribuidora.

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Además, continúa asistiendo con camiones cisternas a los hospitales y centros de salud afectados para garantizar el abastecimiento de agua potable hasta que se normalice el servicio.