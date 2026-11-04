El Concejo Deliberante de Necochea aprobó por unanimidad una modificación de la normativa sobre escapes modificados y ruidos molestos, con multas que podrían alcanzar aproximadamente los 11 millones de pesos.

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La ordenanza fue impulsada por el bloque de La Libertad Avanza que modifica los artículos 2, 3 y 5 de la Ordenanza 9720/18, vinculada con los ruidos producidos por sistemas de escape modificados o que no cumplen adecuadamente su función.

La reforma establece un endurecimiento de las sanciones para quienes circulen con vehículos que generen ruidos por encima de los niveles permitidos. Según la información difundida sobre el proyecto, las multas oscilarían entre 2.500 y 5.000 unidades fijas, equivalentes aproximadamente a entre 5 y 11 millones de pesos, de acuerdo con el valor de referencia utilizado para el cálculo. Los importes en pesos pueden variar con la actualización de esa unidad.

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La normativa también contempla el secuestro de vehículos, incluso cuando se encuentren estacionados, en los casos previstos por la ordenanza. Esta disposición busca permitir la intervención de las autoridades sin necesidad de iniciar persecuciones durante los controles.

Otro aspecto de la modificación es el tratamiento más severo de las infracciones cometidas en horario nocturno, entre las 22 y las 8, por su incidencia sobre el descanso de los vecinos.

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La reforma aborda, además, el destino de los vehículos secuestrados que no sean retirados conforme a los procedimientos correspondientes, con alternativas como la compactación, la subasta o la donación, según las condiciones legales aplicables.

Desde La Libertad Avanza se defendió el endurecimiento de las sanciones y la posibilidad de intervenir sobre vehículos estacionados, con el argumento de que esta herramienta permitiría evitar situaciones de riesgo durante los operativos.

También se hizo referencia a las consecuencias de los ruidos intensos sobre el descanso de la población y, particularmente, sobre personas con sensibilidad auditiva, informó el portal Noticias de Necochea.

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