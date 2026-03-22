Ruta 3, altura Cacharí: Un muerto tras el choque entre auto y camión y un incendio
Como consecuencia del impacto, el vehículo de menor porte se incendió. El conductor había quedado atrapado en el interior.
El grave siniestro vial se registró este sábado (21 de marzo), alrededor de las 13:30, en el kilómetro 251 de la Ruta Nacional N° 3, a la altura de la localidad de Cacharí, partido de Azul.
El automóvil Renault de color blanco y un camión térmico chocaron y como consecuencia del violento impacto, el vehículo de menor porte se incendió por completo quedando su conductor en el interior, quien finalmente falleció en el lugar.
Debido a la magnitud del hecho, la Ruta 3 permanecía totalmente cortada al tránsito, generando demoras y desvíos en la circulación vehicular.
En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría de Cacharí, personal médico del hospital municipal, agentes de Corredores Viales y dotaciones de Bomberos Voluntarios de la localidad, quienes desplegaron un importante operativo de emergencia.
La causa quedó en manos de la UFI N° 6 del Departamento Judicial de Azul.
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