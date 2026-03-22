El grave siniestro vial se registró este sábado (21 de marzo), alrededor de las 13:30, en el kilómetro 251 de la Ruta Nacional N° 3, a la altura de la localidad de Cacharí, partido de Azul.

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El automóvil Renault de color blanco y un camión térmico chocaron y como consecuencia del violento impacto, el vehículo de menor porte se incendió por completo quedando su conductor en el interior, quien finalmente falleció en el lugar.

Debido a la magnitud del hecho, la Ruta 3 permanecía totalmente cortada al tránsito, generando demoras y desvíos en la circulación vehicular.

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En el lugar trabajaron efectivos de la Subcomisaría de Cacharí, personal médico del hospital municipal, agentes de Corredores Viales y dotaciones de Bomberos Voluntarios de la localidad, quienes desplegaron un importante operativo de emergencia.

La causa quedó en manos de la UFI N° 6 del Departamento Judicial de Azul.

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