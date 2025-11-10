El hecho ocurrió se desencadenó cuando un automóvil Corolla, conducido por José Benzo, de 45 años y domiciliado en Bragado, impactó desde atrás contra una casilla rodante “El Sol” que era remolcada por un tractor Pauny Brioso sin patente guiado.

Sucedió en horas de la tarde de este sábado. El personal policial fue alertado a través del 911 sobre un siniestro ocurrido en el kilómetro 246 de la Ruta Provincial N°46, en el tramo que une las localidades de Bragado y 25 de Mayo.

Como consecuencia del impacto, Benzo sufrió lesiones aunque se encontraba consciente al momento de ser asistido. Fue atendido por personal médico pero falleció pocas horas después.

El tractor era conducido por un hombre de 30 años oriundo de Ugarte, efectivo de la Policía de Caballería de Pilar, quien resultó ileso.

En el sitio trabajó personal policial y de seguridad vial, disponiéndose el corte total de la ruta en ambas manos y el desvío del tránsito por caminos rurales, informó FM Pampa.

Por disposición de la Ayudantía Fiscal de Bragado, se realizó la extracción sanguínea a los conductores y las actuaciones fueron caratuladas como “Homicidio culposo”, con intervención de la UFI N°4 del Departamento Judicial Mercedes.