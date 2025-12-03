Pigüé se prepara para vivir una de las celebraciones más esperadas de su calendario: los festejos por el 141º aniversario de su fundación, que combinarán actos protocolares, espectáculos artísticos, propuestas gastronómicas y la Fiesta del Omelette Gigante, un clásico que cada año convoca a miles de visitantes.

Las actividades comenzarán el jueves 4 de diciembre, cuando desde las 8.00 se realice el acto oficial en la Plaza San Martín. Por la tarde, el corazón de la ciudad se llenará de música y danza con presentaciones de Tike’Yra, el cuerpo de baile de Chez Auca, el Coro Francisco Isally y Los del Curamalal. Luego se abrirá un paseo de microemprendedores locales, ideal para disfrutar de artesanías y productos regionales.

A las 18.00, la avenida Casey volverá a ser escenario del tradicional desfile de instituciones. La noche cerrará con un show popular de Tomá por Loco.

El festejo continuará el sábado 6 en el Parque Municipal Fortunato Chiappara, donde desde las 18.00 se inaugurará la Exposición Rural y Comercial, con stands de productores, emprendedores, artesanos y una gran propuesta gastronómica. Desde las 19.00, el escenario principal recibirá a Pato Viganoni, Grupo Universitario y Ke Retumbe.

El domingo será uno de los días más esperados. A las 11.00, la Cofradía Mundial de los Caballeros del Omelette Gigante desfilará por el parque con su tradicional vestimenta y humor característico, anticipando la 26ª edición de la Fiesta de la Omelette Gigante. Más de 20.000 huevos se utilizarán para preparar esta delicia de origen francés que identifica a Pigüé en todo el país. Alrededor de las 13.00, las porciones se repartirán de manera libre y gratuita para todos los asistentes.

La tarde continuará con música en vivo: Karma Nativo, Jess & Nahu, Cantores y el cierre de Amar Azul.

El intendente Matías Nebot destacó el esfuerzo conjunto con instituciones y vecinos para sostener una celebración “austera, simbólica y profundamente participativa”, acorde al contexto económico pero sin resignar identidad ni tradición. También celebró el regreso del desfile sobre avenida Casey y el impacto turístico, cultural y económico que generan estas actividades.

DATOS CLAVES – 141º ANIVERSARIO DE PIGÜÉ

📅 Fechas: del 4 al 7 de diciembre

📍 Sede principal: Parque Municipal Fortunato Chiappara – Plaza San Martín – Av. Casey

🎉 Actividades destacadas:

Acto oficial (jueves 4, 8.00)

Espectáculos artísticos en Plaza San Martín

Desfile de instituciones

Exposición Rural y Comercial (sábado 6)

Shows musicales: Pato Viganoni, Grupo Universitario, Ke Retumbe, Amar Azul

26ª Fiesta de la Omelette Gigante (domingo 7, 11.00 – reparto 13.00)

Desfile de la Cofradía Mundial

Paseo gastronómico y feria de emprendedores

🥚 Omelette Gigante: más de 20.000 huevos, porciones gratis