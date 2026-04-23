La frase fue breve, pero suficiente para sacudir a toda la ciudad. “Empiezo a despedirme”, escribió el empresario Bernardo Grobocopatel y encendió todas las alarmas en torno al futuro del Club Agropecuario Argentino.

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El mensaje no fue uno más: marca el posible cierre de una etapa que comenzó en 2011, cuando el propio Grobocopatel fundó el club con la idea de posicionar a Carlos Casares en el mapa del fútbol argentino.

La publicación llegó tras la derrota 4-1 ante Atlético Rafaela, por la Primera Nacional, y tuvo un efecto inmediato: instaló un escenario de incertidumbre sobre el futuro institucional. Desde el entorno del club, incluso, admiten que la transición ya está en marcha y que buscan que sea “ordenada”.

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Bajo su conducción, Agropecuario creció de manera sostenida hasta consolidarse en la Primera Nacional, enfrentando a equipos de peso como Boca Juniors y Racing Club, y logrando hitos como eliminar a la “Academia” en la Copa Argentina 2022.

Pero el impacto fue más allá de lo deportivo. El club impulsó la economía local, generó movimiento en el comercio y abrió oportunidades para jugadores de la zona. A la vez, desarrolló una estructura con predio propio de 17 hectáreas, siete canchas y una pensión para 60 futbolistas.

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Sin embargo, el modelo también dejó expuesta una fuerte dependencia. Agropecuario y Grobocopatel funcionan prácticamente como una unidad. Aunque formalmente es una asociación civil, su dinámica se asemeja más a una estructura sostenida por un solo impulsor, lo que hoy enciende las alertas.

En su mensaje, el empresario dejó ver el desgaste acumulado: “La vida es una sola. Y yo la entregué a este sueño”. Y agregó una frase aún más contundente: “Cuando algo se sostiene solo, termina quebrando en silencio a quien lo sostiene”.

El presente deportivo tampoco ayuda. El equipo atraviesa un momento crítico, con Patricio Toranzo como nuevo DT y ubicado en los últimos puestos de su zona, cerca de la zona de descenso a la Federal A.

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A esto se suma otro dato clave: la falta de una masa societaria sólida que pueda sostener el proyecto sin su fundador. El propio Grobocopatel había reconocido tiempo atrás que el club no logró consolidar el apoyo local esperado.

Aunque seguiría al frente hasta fin de año, su salida aparece cada vez más cercana. En ese escenario, la preocupación ya no pasa solo por su decisión, sino por la viabilidad económica y deportiva de una institución que creció bajo su liderazgo.

Hoy, en Carlos Casares, la pregunta es una sola: qué va a pasar con Agropecuario sin su principal sostén.