Carlos Casares
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Murió Hugo Biolcati, referente de la Mesa de Enlace en la recordada 125 y productor en Carlos Casares
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Desde Carlos Casares, el intendente Stadnik cruzó al Gobierno de Milei: "No hay país posible sin crecimiento productivo"
Malabares sobre la Ruta 18: video muestra el curioso método de los vecinos para cruzar un camino rural inundado
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