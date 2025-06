La Presidenta del Instituto Cultural dela Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout, saltó en defensa de la ex presidenta, Cristina Kirchner tras la condena a 6 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

“Ellos quieren la desaparición del pueblo, porque esto no es solamente con el peronismo. Y especialmente ahora con Cristina, la quieren presa, la quieren muerta, la quieren que no baile, la quieren que no se mueva. Quieren que no esté por es la que puede enfrentar lo que ellos están haciendo”, sintetizó Saintout a la radio AM750.

En la misma línea, se manifestó el ministro de salud, Nicolás Kreplak quien expresó: “Hace décadas que quieren eliminar, borrar, matar y proscribir al peronismo”.

“Esa derecha odiadora tiene que saber una sola cosa: no nos han vencido”, concluyó Kreplak.