La ciudad de Saladillo se prepara para vivir una nueva edición de uno de los encuentros tradicionalistas más importantes de la provincia de Buenos Aires. Del miércoles 8 al domingo 12 se desarrollará la 32° edición de Fiestas Patrias, una celebración que reúne actividades criollas, espectáculos musicales y propuestas para toda la familia.

Ads

Puede interesarte

Nacida hace 32 años por iniciativa de Raúl Oscar Laforcada, la fiesta comenzó como un pequeño encuentro que convocó a menos de 300 personas y, con el paso del tiempo, se consolidó como un evento que homenajea las raíces gauchas, la cultura criolla y el espíritu del campo argentino.

Actualmente, la organización continúa en manos de la familia Laforcada, junto a un equipo de colaboradores que trabaja para mantener viva una tradición que año tras año convoca a visitantes de distintos puntos de la provincia y del país.

Ads

Durante las cinco jornadas, el predio de la Sociedad Rural de Saladillo será escenario de una intensa agenda de actividades. El campo de jineteada volverá a ser el corazón del evento, con competencias en las categorías grupa, clina limpia, cuero tendido, bastos y encimera pelada, además de montas especiales y la participación de destacados jinetes.

También habrá pialadas, pruebas de riendas para distintas categorías (incluidas damas y redomones), ruedas de criadores y otras destrezas que reflejan el trabajo y las tradiciones del ámbito rural.

Ads

La programación se completará con campeonato de truco, espectáculos folclóricos, bandas en vivo, baile popular y carpas bailables que extenderán la celebración hasta la madrugada, además de una variada oferta gastronómica con sabores típicos.

Datos claves

Evento: 32° Fiestas Patrias Saladillo.

Ads

Fecha: Del miércoles 8 al domingo 12.

Horario: Desde las 8:00.

Lugar: Sociedad Rural de Saladillo.

Actividades: Jineteadas, pialadas, pruebas de riendas, ruedas de criadores, campeonato de truco, espectáculos folclóricos, bandas en vivo, baile popular y gastronomía.

Entrada: Arancelada.

Organiza: Fiestas Patrias, con el acompañamiento del Municipio de Saladillo.

Más información: https://fiestaspatriassaladillo.org.ar y https://www.instagram.com/fiestaspatrias1/