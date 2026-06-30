Saladillo celebra la 32° edición de Fiestas Patrias con cinco días de tradición, música y destrezas criollas
El encuentro reunirá jineteadas, pialadas, pruebas de riendas, folclore, baile popular y propuestas para toda la familia en la Sociedad Rural.
La ciudad de Saladillo se prepara para vivir una nueva edición de uno de los encuentros tradicionalistas más importantes de la provincia de Buenos Aires. Del miércoles 8 al domingo 12 se desarrollará la 32° edición de Fiestas Patrias, una celebración que reúne actividades criollas, espectáculos musicales y propuestas para toda la familia.
Nacida hace 32 años por iniciativa de Raúl Oscar Laforcada, la fiesta comenzó como un pequeño encuentro que convocó a menos de 300 personas y, con el paso del tiempo, se consolidó como un evento que homenajea las raíces gauchas, la cultura criolla y el espíritu del campo argentino.
Actualmente, la organización continúa en manos de la familia Laforcada, junto a un equipo de colaboradores que trabaja para mantener viva una tradición que año tras año convoca a visitantes de distintos puntos de la provincia y del país.
Durante las cinco jornadas, el predio de la Sociedad Rural de Saladillo será escenario de una intensa agenda de actividades. El campo de jineteada volverá a ser el corazón del evento, con competencias en las categorías grupa, clina limpia, cuero tendido, bastos y encimera pelada, además de montas especiales y la participación de destacados jinetes.
También habrá pialadas, pruebas de riendas para distintas categorías (incluidas damas y redomones), ruedas de criadores y otras destrezas que reflejan el trabajo y las tradiciones del ámbito rural.
La programación se completará con campeonato de truco, espectáculos folclóricos, bandas en vivo, baile popular y carpas bailables que extenderán la celebración hasta la madrugada, además de una variada oferta gastronómica con sabores típicos.
Datos claves
Evento: 32° Fiestas Patrias Saladillo.
Fecha: Del miércoles 8 al domingo 12.
Horario: Desde las 8:00.
Lugar: Sociedad Rural de Saladillo.
Actividades: Jineteadas, pialadas, pruebas de riendas, ruedas de criadores, campeonato de truco, espectáculos folclóricos, bandas en vivo, baile popular y gastronomía.
Entrada: Arancelada.
Organiza: Fiestas Patrias, con el acompañamiento del Municipio de Saladillo.
Más información: https://fiestaspatriassaladillo.org.ar y https://www.instagram.com/fiestaspatrias1/
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