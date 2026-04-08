El próximo fin de semana, la ciudad de Saladillo será escenario de una de sus celebraciones más representativas, la 6º Fiesta de la Galleta de Piso, un evento turístico gastronómico con entrada libre y gratuita.

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La cita será el sábado 11 y domingo 12 de abril desde las 13:00 en la plaza principal, donde vecinos y visitantes podrán disfrutar de una propuesta que pone en valor una de las tradiciones culinarias más típicas de la región, la galleta de piso.

Durante las dos jornadas, instituciones locales ofrecerán distintos menúes en los que este clásico panificado será acompañante o incluso base de los platos. Entre las opciones se destacan chorizo a la pomarola, bondiola desmechada, brusquetas y pollo al verdeo, en una propuesta pensada para todos los gustos.

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Además, el evento contará con food trucks, feria de emprendedores y una nutrida grilla artística. El sábado se presentarán artistas como Sembrando Patria, Agrupación Oscar Domínguez, Bicho e’Parra, Alturia, Agustina Velasco, Lisandro Domínguez y Mario Fernández. También habrá danzas a cargo del Taller Municipal de Folklore, la Banda Municipal, la academia “El Irupé” y el centro cultural “El Olvidao”, junto a un espectáculo infantil de Las Kikas.

El domingo continuará la fiesta con una master class de cocina a las 14:30 y shows musicales de Luna Negra, La Cuarta Nota, Sincopa, Miriam De Luca & Mario, Simonetti, Guadi Midú y el cierre a cargo de Axel. Las danzas volverán a ser protagonistas con agrupaciones como Miranda Squad, Danzares y New Dance Machine, además del espectáculo infantil del Circo Volador.

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📌 Datos claves

Evento: 6º Fiesta de la Galleta de Piso

Lugar: Plaza principal de Saladillo

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Fecha: Sábado 11 y domingo 12 de abril

Horario: Desde las 13:00

Entrada: Gratuita

Qué incluye: Gastronomía típica, espectáculos musicales, danzas, feria de emprendedores y actividades infantiles

Destacado: Master class de cocina (domingo 14:30) y show de Axel

Para más información, se puede consultar en redes sociales oficiales del evento y del municipio.