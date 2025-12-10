La Municipalidad de Saladillo confirmó un caso positivo de hantavirus en un trabajador rural y puso en marcha el protocolo sanitario correspondiente para controlar el foco y prevenir nuevos contagios.

Ads

La Dirección de Bromatología y Zoonosis efectuó tareas en el posible lugar de exposición, donde colocó cebo raticida en espacios abiertos y cerrados, siguiendo las medidas establecidas para estos casos, según informó La Mañana de 25 de Mayo.

El afectado es una persona que desempeña tareas en ámbitos rurales, un factor que incrementa el riesgo de contacto con roedores silvestres, principales transmisores de esta enfermedad viral. Las autoridades sanitarias advirtieron que, el hantavirus se contagia principalmente a través de la orina, saliva o heces de roedores infectados, especialmente del ratón colilargo.

Ads

Las actividades rurales, así como la presencia de roedores en entornos de trabajo o viviendas, aumentan las posibilidades de exposición. Por ello, se insiste en extremar las medidas de prevención.

Recomendaciones para prevenir el hantavirus

Ads

Las autoridades locales recordaron una serie de medidas clave para reducir riesgos:

Mantener los espacios limpios y libres de basura acumulada.

Evitar la acumulación de materiales que puedan servir de refugio para roedores.

Guardar alimentos en envases herméticos.

Sellar aberturas y grietas en viviendas, galpones o depósitos.

Utilizar protección al limpiar espacios cerrados donde haya indicios de presencia de roedores.

La Dirección de Bromatología y Zoonosis continúa trabajando en acciones preventivas y entrega cebo raticida de manera gratuita a los vecinos. Quienes necesiten asesoramiento pueden acercarse a la oficina ubicada en Ruta 205 y acceso Cicaré, o comunicarse al 2344-431350.