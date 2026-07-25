A apenas 180 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Saladillo se prepara para vivir uno de los momentos más importantes de su calendario. El distrito celebrará el 163° aniversario de su fundación con una amplia programación que se desarrollará entre el 27 de julio y el 12 de agosto, sumando propuestas culturales, recreativas, deportivas, gastronómicas y turísticas para vecinos y visitantes.

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El acto central tendrá lugar el 31 de julio, con el tradicional chocolate aniversario, el acto oficial junto a instituciones y escuelas, inauguraciones de obras públicas, nuevos accesos e iluminación, homenajes a vecinos destacados, la imposición de nombres a espacios públicos y una misa conmemorativa.

Las celebraciones continuarán durante los días siguientes con la Velada de Gala, la Cena Aniversario a beneficio del Centro de Estudiantes Universitarios de Saladillo (CEUS), la Fiesta Popular, la carrera "Saladillo Corre", el Pericón Nacional, el desfile gaucho, ferias de emprendedores, espectáculos musicales y numerosas actividades deportivas y vinculadas al desarrollo turístico.

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Reconocida como la Capital Provincial del Helicóptero Argentino, por ser la ciudad natal del inventor Augusto Ulderico Cicaré, Saladillo combina su historia con una fuerte apuesta al crecimiento productivo, cultural y turístico.

En los últimos años, el destino se consolidó como una de las opciones más elegidas para escapadas de fin de semana gracias a sus espacios verdes, edificios históricos, museos, la Laguna del Indio Muerto y los pintorescos pueblos rurales de Cazón, Del Carril, Álvarez de Toledo y Polvaredas, ideales para disfrutar de la tranquilidad y el contacto con la naturaleza.

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La directora de Turismo, Leticia Colas, destacó que "el turismo forma parte del crecimiento permanente de Saladillo" y remarcó que el distrito continúa ampliando su oferta para que cada visitante encuentre propuestas ligadas al verde, la sustentabilidad, la hospitalidad y la identidad de sus pueblos rurales.

Del Carril recibirá la primera Fiesta del Buñuelo Artesanal

Como parte de los festejos, el 8 y 9 de agosto la localidad de Del Carril será sede de la Primera Fiesta del Buñuelo Artesanal, una celebración que buscará poner en valor uno de los sabores más tradicionales de la gastronomía bonaerense.

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Con entrada libre y gratuita, el encuentro se realizará desde las 10.00 en el Club Social y Deportivo Del Carril y en la plaza principal, donde habrá espectáculos, propuestas gastronómicas, emprendedores, actividades recreativas y el concurso para elegir al "Buñuelo más creativo", destinado a premiar las recetas más originales.

Cazón, el Pueblo del Millón de Árboles

Entre los imperdibles del partido sobresale Cazón, conocido como el "Pueblo del Millón de Árboles", un destino que convirtió a la sustentabilidad en su sello distintivo.

Se desarrollan iniciativas ambientales como "Las hojas no son basura", el Parque de Energía Solar y emprendimientos de turismo rural sustentable como Pasturas de Cazón, que permiten disfrutar del entorno natural mientras promueven un modelo de desarrollo responsable.

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