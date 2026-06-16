El Municipio de Saladillo distinguió al periodista Aldo Emilio Rachit por sus cuatro décadas de trayectoria profesional, en el marco de las actividades realizadas por el Día del Periodista. El reconocimiento puso en valor su aporte a la comunicación local y su rol como una de las figuras más representativas del periodismo saladillense.

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Nacido en Saladillo y próximo a cumplir 75 años, Rachit es considerado por muchos vecinos como el decano de la prensa local. Su historia en los medios comenzó en 1986, cuando se incorporó al recientemente creado Canal 5, la primera experiencia de televisión local impulsada por el emprendedor Francisco José “Foco” Delía.

Desde entonces, se convirtió en una presencia habitual para los habitantes de la ciudad. Como conductor del noticiero, entrevistó a dirigentes políticos, referentes sociales, deportistas, artistas y vecinos, además de cubrir los principales acontecimientos que marcaron la historia reciente de Saladillo y la región.

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El exintendente Carlos Antonio Gorosito destacó la figura de Rachit y recordó que fue “el pionero del periodismo televisivo saladillense”, además de resaltar su capacidad para reflejar la vida institucional, política, cultural, deportiva y social de la comunidad.

“Aldo Emilio Rachit no solo es el decano de la prensa local, sino también una figura emblemática de la vida comunitaria, con cuatro décadas de trabajo intensivo en este noble oficio”, señaló Gorosito.

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Antes de dedicarse de lleno al periodismo, Rachit desarrolló actividades comerciales y también participó activamente en el ámbito cultural a través del Grupo de Teatro Contemporáneo. Sin embargo, fue frente a las cámaras donde construyó una trayectoria que lo convirtió en una referencia obligada de la comunicación local.

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A lo largo de su carrera cubrió gestiones municipales de distintos signos políticos, procesos electorales, acontecimientos deportivos, hechos policiales y eventos sociales. Su presencia constante en las calles y en cada hecho relevante de la ciudad le permitió consolidar un vínculo directo con generaciones de vecinos.

Durante el homenaje también se destacó el papel del periodismo en tiempos de cambios tecnológicos, redes sociales, inteligencia artificial y circulación masiva de información. En ese contexto, se puso en valor la importancia del trabajo periodístico profesional y la experiencia acumulada por comunicadores que han construido su carrera en contacto permanente con la realidad de sus comunidades.

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Con 40 años de trayectoria, Aldo Emilio Rachit continúa siendo una de las voces más reconocidas de Saladillo y un protagonista fundamental en la historia de los medios de comunicación de la ciudad.