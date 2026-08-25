Saldungaray se prepara para celebrar su 126º aniversario con una fiesta que buscará reunir a vecinos, instituciones y visitantes en torno a la historia y las tradiciones de esta localidad de las Sierras de la Ventana.

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La celebración tendrá entrada gratuita y se desarrollará durante el sábado 29 y el domingo 30, con un cronograma que combinará actividades protocolares, desfile, artesanos, gastronomía, juegos y música en vivo.

Desde la Comisión de Festejos, Ivana Navarro destacó que alcanzar los 126 años significa reconocer “una gran historia detrás, hecha de sueños, esfuerzo, familias, instituciones y personas que dejaron sus huellas”.

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La celebración también será una oportunidad para poner en valor el trabajo colectivo que sostiene cada aniversario. Vecinos, instituciones y organizaciones locales participan de los preparativos para transformar la fecha en un verdadero punto de encuentro.

“Para la comunidad cada festejo es un desafío. Es mucho el trabajo que se realiza en el antes, el durante y el después”, explicó Navarro, quien remarcó que el objetivo es que la propuesta sea principalmente para los habitantes de Saldungaray, aunque los turistas serán recibidos con los brazos abiertos.

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Un cumpleaños con torta, chocolate y tradiciones

Las actividades comenzarán el sábado 29 a las 9:30, con el acto protocolar oficial, la participación de las banderas de ceremonia y el traslado del pabellón nacional.

Como parte de las tradiciones locales, habrá también un momento especialmente esperado: la torta y el chocolate para celebrar el cumpleaños de la localidad.

“Es un cumpleaños: no puede faltar la torta y el chocolate, que es un clásico de los cumpleaños del pueblo”, señaló Navarro.

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La agenda continuará el domingo 30 desde las 10:30, con el tradicional desfile institucional y criollo, una propuesta que permitirá volver a reunir a distintas instituciones y representantes de la comunidad.

Además, habrá paseo de artesanías, patio gastronómico con puestos a cargo de instituciones locales, patio de juegos y espectáculos musicales.

Música en vivo para cerrar el festejo

La celebración contará con la participación de distintos artistas y agrupaciones que aportarán variedad de estilos a la jornada.

La grilla incluye a Sofía Ibarra, cantante local; Joaquín Larrea, intérprete de folclore; Los Amigos del Folclore, Los Carrizos, con su propuesta de cumbia campera, y la banda de rock Os Birretes.

De esta manera, la música se sumará a una jornada pensada para disfrutar en familia y conocer algunas de las expresiones culturales que forman parte de la identidad de Saldungaray.

Una invitación a descubrir el pueblo

Más allá del aniversario, la celebración aparece como una oportunidad para conocer Saldungaray desde una perspectiva turística y cotidiana.

Navarro invitó especialmente a quienes todavía no visitaron la localidad a recorrer sus espacios públicos, disfrutar de sus paisajes y experimentar el ritmo tranquilo de un pueblo serrano.

“Si nunca viniste a Saldungaray, te estás perdiendo el lugar donde el tiempo va más despacio”, expresó.

Entre sus recomendaciones mencionó la Plaza Independencia, especialmente durante una tarde de domingo, cuando las familias se reúnen, los chicos juegan y los vecinos disfrutan del mate.

También destacó el entorno natural de la localidad y la cercanía de las sierras. “Te diría que vengas a ver las sierras de cerca, a respirar aire limpio, a que te atiendan por tu nombre en el negocio, aunque sea la primera vez que entrás”, sostuvo.

La propuesta turística se completa con una característica que, según Navarro, diferencia a Saldungaray de las grandes ciudades: “Acá no vas a encontrar shopping ni apuro. Vas a encontrar gente. Vas a encontrar historia y un pueblo que te abre la puerta como si te conociera de toda la vida”.

Saldungaray forma parte del programa Pueblos Turísticos de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, una iniciativa que busca poner en valor localidades bonaerenses a partir de su patrimonio, identidad y propuestas turísticas.

Así, el aniversario será también una excusa para descubrir un destino serrano donde la historia, la naturaleza y la vida comunitaria se encuentran en un mismo lugar.

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