El sujeto, de 39 años, fue detenido por orden del Tribunal en lo Criminal N.º 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, luego de que se comprobara que violó de manera sistemática el arresto domiciliario.

El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio ubicado en calle 10 al 200. Allí, los efectivos dieron cumplimiento a la orden judicial, con intervención de la UFI Descentralizada Balcarce, a cargo de Rodolfo Moure, y del TOC Nº 3.

Según lo resuelto por el Tribunal, entre el 14 de noviembre de 2025 y el 8 de enero de 2026, registró múltiples salidas de rango, lo que motivó que el Ministerio Público Fiscal solicitara la revocación del beneficio, pedido que finalmente fue admitido.

De las actuaciones surge además que el detenido se encuentra vinculado a una serie de hechos delictivos cometidos mientras cumplía arresto domiciliario, todos ellos relacionados con delitos contra la propiedad.

Entre los episodios documentados se encuentran allanamientos por robos, hurtos de herramientas, sustracción de una bicicleta, robos en viviendas y en un local comercial , en el predio del Carrefour (por lo que recibió otra condena), varios de ellos acreditados mediante registros fílmicos y tareas investigativas. En algunos de estos hechos, incluso, se encontraba utilizando pulsera electrónica al momento de cometer los ilícitos.

Asimismo, Mansilla continúa siendo investigado en numerosas causas adicionales, todas por hurtos y robos reiterados, lo que fue valorado por el Tribunal al momento de adoptar la decisión.

Concretada la detención, el imputado quedó a disposición de la Justicia, conforme lo dispuesto por el Tribunal en lo Criminal Nº 3, continuando la intervención de la UFI Descentralizada Balcarce, según publicó La Vanguardia.