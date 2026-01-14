Gustavo Javier Pairó, de 53 años, fue asesinado en las últimas horas de dos balazos cuando se resistió al robo de su moto en José C. Paz. Por el caso hay dos detenidos, uno de 18 años y otro de apenas 13 años.

Jésica, una de sus hijas, en medio del dolor no se explicaba lo sucedido. “El chico va a salir y hacer lo mismo. Que los dejen presos", dijo ante la prensa. Además contó que la madre de la familia murió hace 5 años, y vivían todos juntos. “¿Dónde esta la familia y la mamá de ese nene?”, refirió otra de las familiares.

El violento crimen sucedió a las 9.30 de la mañana de este martes frente a la casa de venta de repuestos de la Ruta 197 y la calle Quirós, a metros de la avenida Gaspar Campos en el Barrio Centenario.

Los adolescentes fueron aprehendidos a pocas cuadras del lugar con el vehículo robado y el arma utilizada en el homicidio.

La víctima salió a dejar a una de sus hijas a un consultorio médico, para luego ir a comprar el regalo de cumpleaños de su nieta de 2 años. Antes de ir a realizar la compra, había detenido la marcha de su moto frente a una casa de repuestos cuando fue sorprendida por dos delincuentes que se desplazaban a pie. Sin mediar palabra, los asaltantes efectuaron al menos dos disparos contra el hombre, mientras intentaba estacionar el rodado.

Tras el ataque, los agresores amenazaron a las personas que intentaron auxiliar a la víctima y escaparon del lugar llevándose la motocicleta.

La víctima presentaba un orificio de bala en el abdomen y otro a la altura del corazón y, si bien fue trasladado de urgencia al Hospital “Domingo Mercante”, falleció a los pocos minutos de haber ingresado debido a la gravedad de las heridas.

Tras el crimen se desplegó un rápido operativo cerrojo en la zona en el que personal de la Policía Motorizada municipal logró interceptar a los sospechosos en la intersección de Piñero y Atahualpa, a unas 10 cuadras del lugar del asesinato, y luego de una breve persecución.

Vale decir que ambos circulaban a bordo de la moto sustraída y tenían en su poder el arma de fuego con la que se cometió el homicidio, y los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia.

El mayor de ellos, de 18, será indagado en el marco de una causa caratulada como “homicidio en ocasión de robo”, mientras que el menor, de 13, quedó bajo la intervención de los organismos judiciales correspondientes al Fuero de Responsabilidad Juvenil Penal del Departamento Judicial San Martín.