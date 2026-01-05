Un joven bombero voluntario de 18 años fue víctima de un violento robo en Longchamps, partido de Almirante Brown, cuando se dirigía al cuartel tras escuchar una sirena de emergencia. En el trayecto, fue interceptado por delincuentes que lo asaltaron y le robaron la bicicleta.

Ads

El hecho ocurrió el sábado 3 de enero, alrededor de la 1.20 de la madrugada, sobre la avenida Espora, a pocas cuadras de su casa, en el barrio Los Pinos. La víctima es Martín Suárez, integrante del Destacamento 1 de Bomberos Voluntarios de Almirante Brown.

Según contó el propio joven, había avisado por el grupo de WhatsApp del cuartel que iba en camino cuando fue atacado por tres jóvenes, que lo empujaron, lo tiraron al piso y escaparon con la bicicleta, su único medio de transporte para llegar al destacamento.

Ads

Tras el ataque, Martín volvió caminando hasta su casa con golpes en el rostro y el cuerpo. Luego fue trasladado a la Unidad de Pronta Atención (UPA) N° 9 de Longchamps, donde quedó en observación. Afortunadamente, no sufrió fracturas.

Más tarde realizó la denuncia en la Comisaría 4ª de Longchamps, aunque hasta el momento no hubo novedades sobre los autores del robo ni sobre la bicicleta sustraída. Mientras se recupera, compañeros y amigos se ofrecieron a ayudarlo para que pueda seguir cumpliendo su labor como bombero voluntario.

Ads