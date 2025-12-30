Un hombre de 63 años fue asaltado por seis motochorros en plena autopista Riccheri, cuando circulaba en sentido a la Ciudad de Buenos Aires. El violento robo ocurrió el domingo por la tarde, a pocos kilómetros del peaje del Mercado Central, y quedó registrado por una cámara que la víctima llevaba en el casco.

Según se observa en el video, los delincuentes lo rodearon con varias motos, lo apuntaron con armas y lo obligaron a detenerse en medio de la autovía. Guillermo contó que uno de los atacantes lo amenazó con un arma semiautomática y que intentaron desestabilizarlo a golpes.

Sin posibilidad de escapar, el hombre entregó la moto y una mochila. Tras el asalto, cruzó hacia la banquina y fue asistido por otros conductores que presenciaron la escena.

La denuncia fue radicada en una comisaría de Tapiales y la causa quedó a cargo de la UFI Nº12 de San Justo. Con las imágenes, los investigadores buscan identificar a los delincuentes.

