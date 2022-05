El matarife Alberto Samid, organizó este domingo un asado para 3.500 militantes peronistas en su estancia "La Maru", en el partido bonaerense Cañuelas. Para ello utilizó 2.500 kilos de carne, cuatro mil chorizos y 11 mil kilos de leña. Durante el almuerzo los bebederos que usan las vacas estuvieron llenos de botellas de medio litro de agua y gaseosa. y la gran novedad es que no hubo vino.

Samid había convocado al asado hace dos semanas, cuando la Justicia le otorgó la libertad definitiva tras cumplir una condena a cuatro años de cárcel por integrar una asociación ilícita señalada por evasión de impuestos, en un fallo que además lo obligó a pagar el costo del operativo para trasladarlo desde Belice, donde se había refugiado luego de que se reactivara la causa en su contra.

Hugo Moyano, secretario general del sindicato de Camioneros, fue la gran figura de la tarde, quien llegó acompañado por gremialistas. No hubo presencia de funcionarios nacionales ni provinciales. Tampoco asistió la intendenta de Cañuelas, la peronista Marisa Fassi. "Les mandó invitaciones a todos, pero muchos alegaron que tenían otros compromisos", contaron los colaboradores del anfitrión.

"Así como vamos somos boleta. Si no ganamos en 2023 el peronismo va a desaparecer", advirtió Samid durante el acto. "Estoy conforme con cómo salió todo. Queríamos que fuera un encuentro de militantes y no de dirigentes, porque si vienen los dirigentes dicen que está todo bien, y no está todo bien", dijo el empresario de la carne, quien se mostró luciendo un barbijo grande con imágenes de Perón y Evita.