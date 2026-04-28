San Antonio de Areco se prepara para la llegada de la 4° Fiesta del Alfajor Regional, un evento que ya se ganó su lugar en el calendario turístico bonaerense. Durante dos jornadas, la emblemática Plaza Ruiz de Arellano será el punto de encuentro para productores, vecinos y visitantes que comparten la pasión por uno de los dulces más representativos del país.

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Con entrada libre y gratuita, la fiesta reunirá a más de 70 productores de alfajores de todo el país, consolidando un crecimiento sostenido desde sus primeras ediciones. Habrá degustaciones, feria gastronómica, talleres de armado de alfajores para las infancias y espectáculos musicales en vivo que acompañarán el ambiente festivo.

Uno de los momentos más esperados será, sin dudas, el corte del alfajor gigante, que este año promete superar marcas anteriores como 1.2 metros de diámetro y más de 100 kilos en la tercera fiesta. La programación incluye la apertura el día sábado, mientras que el domingo tendrá como cierre la entrega de premios y un show musical con ritmo de cumbia.

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El evento, organizado por Raíces de Cacao y El Arequero junto al municipio, refleja el crecimiento de esta propuesta que en ediciones anteriores llegó a vender más de 100.000 alfajores y convocar a más de 20.000 visitantes, posicionando a Areco como un destino ideal para escapadas gastronómicas.

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📌 Datos claves

Evento: 4° Fiesta del Alfajor Regional

Lugar: Plaza Ruiz de Arellano – San Antonio de Areco

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Fecha: Sábado 2 y domingo 3 de mayo

Horario: Desde las 10:00

Entrada: Libre y gratuita

Actividades: Feria de alfajores, degustaciones, talleres para niños, música en vivo

Imperdible: Corte del alfajor gigante y entrega de premios

🔎 Más información:

Instagram: @municipioareco

Instagram: @fiestaregionaldelalfajor