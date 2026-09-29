San Antonio de Areco volverá a poner en valor sus tradiciones con la realización de la XX Atada de Los Pagos de Areco, una propuesta que se desarrollará durante el viernes 2, sábado 3 y domingo 4 de octubre, en distintos espacios de la ciudad.

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La actividad propone un fin de semana para acercarse a una de las expresiones más representativas de la cultura rural bonaerense, con carruajes, pruebas de atalaje, desfiles, encuentros entre cocheros y música, además de actividades culturales.

Tres días para disfrutar de la tradición

El cronograma comenzará el viernes 2 a las 17.00, con una charla en el Museo Las Lilas, ubicado en Moreno 279. Allí, el Dr. Guillermo Gibelli brindará una exposición titulada “Sobre Carretas, Galeras y Chatas Cerealeras en la Pampa Argentina”.

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El sábado 3 será una de las jornadas centrales. Desde las 9:45 se realizará el acto inaugural de la XX Atada de Los Pagos de Areco en el Parque Criollo, seguido por la presentación de carruajes.

A las 13.00, tendrá lugar el Pescante Pic, mientras que por la tarde llegará uno de los momentos más esperados: la salida de los carruajes desde el Parque Criollo, con el recorrido que cruzará el Puente Viejo y continuará por las calles históricas de San Antonio de Areco.

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A las 20.00, la jornada finalizará con el fogón “Entre Cocheros y Guitarras”, una propuesta que combinará tradición, encuentro y música.

El domingo 4, desde las 9.00, se desarrollarán las pruebas de conos y una prueba especial de atalaje deportivo. A las 13.00 está prevista la entrega de premios.

Durante las jornadas también habrá servicio de cantina, para quienes quieran completar la visita con una propuesta gastronómica.

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Una escapada para conocer la tradición bonaerense

La Atada de Los Pagos de Areco ofrece una oportunidad para descubrir el patrimonio cultural de San Antonio de Areco, destino reconocido por sus costumbres gauchescas, sus espacios históricos y su vínculo con la tradición rural argentina.

La propuesta es organizada por Areco Tiempo de Atar y la Municipalidad de San Antonio de Areco.

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