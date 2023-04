En la madrugada del domingo una camioneta atropelló y mató a una mujer y se dio a la fuga. El hecho ocurrió en la localidad de Vagues en San Antonio de Areco.

Mónica Cicarelli iba en moto a su trabajo cuando fue embestida por el vehículo y su familia busca testigos del hecho que aporten datos sobre el conductor de la camioneta.

En su perfil de Facebook, Cundo Esnaola, el hijo de la víctima escribió un emotivo posteo en el que convocó al apoyo de la comunidad.

“Con el corazón roto me toca escribir esto porque te lo mereces mi vieja,mi gordi,mi amor y aunque todavía no pude despedirte pero tengo que hablar por que esto no puede quedar en la nada”, inició la publicación.

“Hoy lo veo al viejito planchando la camisa para ir a despedirte para despedir a su par a su compañera de toda una vida y no porque la vida lo decidió sino porque hay una persona que decidió que vos no vivieras más”, continuó el posteo.

“Entonces les quiero pedir a todos mis amigos que no me suelten la mano que tiene que aparecer el culpable, no por mi, pero si por mi vieja una mujer que estaba yendo a trabajar como todos los días y no volvió más, a mi ya me arruinaron la vida para siempre, pero ella se merece justicia”, finalizó.

Cualquier información comunicarse con la Policía de San Antonio de Areco: 2326452113.