San Antonio de Areco se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Tradición, el evento más representativo del país que rinde homenaje a las raíces, las costumbres y el legado gauchesco argentino.

Este 2025, la celebración alcanzará su 86ª edición y la actividad central se desarrollará del viernes 14 al domingo 16 de noviembre, con una nutrida agenda de actividades en la Plaza Ruiz de Arellano y el Parque Criollo Ricardo Güiraldes.

Una historia que mantiene viva la identidad nacional

La Fiesta de la Tradición nació en 1939 como un homenaje al escritor José Hernández, autor del Martín Fierro, y al propio Ricardo Güiraldes, quien inmortalizó la figura del gaucho con su obra Don Segundo Sombra. Con el paso de los años, San Antonio de Areco se consolidó como la capital simbólica de la tradición argentina, reuniendo cada noviembre a miles de visitantes que buscan revivir las costumbres del campo y el espíritu criollo.

Desde entonces, esta celebración se convirtió en un punto de encuentro para jinetes, payadores, artesanos y músicos de todo el país. Los desfiles, las destrezas criollas, los bailes y el fogón surero son algunos de los rituales que mantienen viva la esencia del gaucho pampeano y su modo de vida.

Actividades destacadas

La programación ya arrancó en octubre pero la fiesta central se desarrolla a mediados de noviembre. Sin embargo, desde octubre se despliega una agenda de actividades. Tras las elecciones, la programación continúa de la siguiente manera:

El sábado 1 de noviembre con la 3ª Estación de la Tradición en Duggan, y continuará el sábado 8 con la tradicional Misa en la Ermita del Museo Gauchesco Ricardo Güiraldes.

El lunes 10 de noviembre se realizará el homenaje a José Hernández, antes de dar paso al gran fin de semana festivo:

Viernes 14: Fogón Surero en el Parque Criollo.

Sábado 15: Destrezas Criollas y Baile de Campo.

Domingo 16: el esperado Desfile de la Tradición por las calles del pueblo, seguido de un almuerzo criollo, nuevas destrezas y la entrega de premios.

Datos claves

📍 Lugar: San Antonio de Areco, provincia de Buenos Aires

🗓️ Fechas principales: viernes 14, sábado 15 y domingo 16 de noviembre

🐎 Sedes: Plaza Ruiz de Arellano y Parque Criollo Ricardo Güiraldes

🎶 Actividades: música en vivo, bailes, comidas típicas, desfile gaucho, destrezas criollas y exposiciones artesanales

🙌 Entrada: libre y gratuita