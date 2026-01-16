Este sábado 17 de enero, desde las 21.00, San Bernardo volverá a ser escenario de la antorchada de los guardavidas, una de las postales más tradicionales de la temporada estival. El evento, abierto tanto a vecinos como a turistas, se desarrollará en la bajada a playa de avenida San Bernardo y avenida Costanera, frente al cartel identificatorio del Partido de La Costa.

La actividad, que se repite año tras año, ya forma parte del calendario habitual del verano costero y convoca a una gran cantidad de público. En diálogo con La Opinión de La Costa, Darío Garay, integrante del área de prensa de Guardavidas de San Bernardo, explicó que la propuesta consiste en el ingreso al mar de entre 50 y 60 guardavidas portando antorchas, una imagen que se ha convertido en símbolo de la temporada.

“Es un evento muy lindo para disfrutar en familia, para venir a comer un chori, tomarse una gaseosa y colaborar con los guardavidas”, señaló Garay, quien destacó el espíritu comunitario y festivo de la jornada. Además del tradicional ingreso al mar, el encuentro contará con música, sorteos y un presentador que acompañará el desarrollo del espectáculo, así como un espacio gastronómico para quienes se acerquen a compartir la noche.

Según detalló el referente de los guardavidas, la antorchada está pensada como un evento familiar, con fogón y actividades recreativas que invitan a disfrutar del verano junto al mar. “Es algo muy lindo para ver y para disfrutar junto a los guardavidas”, remarcó.

La convocatoria también está abierta a la participación de guardavidas de toda la región. En ese sentido, Garay invitó “a todos los guardavidas de La Costa que quieran venir, sumarse con su antorcha y entrar al mar”, reforzando el carácter integrador del encuentro.

Desde la organización informaron que, en caso de lluvias, la antorchada se reprogramará para el día siguiente.