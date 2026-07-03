Una nueva propuesta gastronómica desembarcó en el Partido de La Costa. La cadena Big Pizza inauguró una sucursal en San Bernardo, con promociones de apertura, servicio de delivery y una fuerte apuesta para recibir tanto a vecinos como a turistas durante todo el año.

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El nuevo local abrió sus puertas en la esquina de Tucumán y Joaquín V. González, un punto que permanecía sin actividad desde hacía varios años y que ahora vuelve a tener movimiento comercial.

Se trata de la segunda sucursal que la franquicia instala en la zona sur del distrito. La primera funciona en Mar de Ajó, sobre Quinteros y Azopardo, frente a la Universidad Atlántida Argentina.

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Como parte del lanzamiento, Big Pizza ofrece una promoción de una pizza más seis empanadas por $17.000. Quienes agreguen una gaseosa pueden acceder a un combo completo por alrededor de $21.000.

Además, el local realiza envíos a domicilio en San Bernardo, Mar de Ajó, Costa Azul y Nueva Atlantis a través de pedidos por WhatsApp.

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La empresa también anunció que en los próximos días incorporará Big Café, un nuevo espacio que funcionará durante la mañana y la tarde. Como promoción de apertura ofrecerá café con leche, café solo o cortado acompañado por dos medialunas a $2.990.

Pensando en el Mundial de fútbol, el salón fue equipado con cinco televisores para que los clientes puedan seguir los partidos de la Selección Argentina mientras disfrutan de la propuesta gastronómica.