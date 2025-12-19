El Municipio de San Cayetano dio a conocer las tarifas oficiales que regirán durante la temporada de verano 2025/26 en el complejo recreativo Aguas del Pinar, ubicado en el Balneario San Cayetano. Los valores fueron aprobados por el Honorable Concejo Deliberante y estarán vigentes durante todo el período estival.

Ads

El complejo cuenta con un amplio sector de estacionamiento vehicular para mayor comodidad de los visitantes y una variada propuesta recreativa. Entre sus instalaciones se destacan canchas de fútbol y beach vóley, juegos infantiles y un circuito de salud pensado para quienes buscan actividades al aire libre. Además, dispone de piletas separadas por un pintoresco puente, con cascadas, tobogán e hidromasaje, y un extenso solárium parquizado.

Tarifas vigentes

Ads

Los valores de ingreso establecidos para esta temporada son:

Residentes

Ads

De 6 a 12 años: $2.000

Mayores de 12 años: $4.000

No residentes

De 6 a 12 años: $5.000

Mayores de 12 años: $10.000

Jubilados y pensionados: $1.000, presentando carnet

Personas con Certificado Único de Discapacidad y menores de 6 años: ingreso gratuito

En todos los casos será obligatorio presentar DNI y el acceso podrá abonarse con todos los medios de pago habilitados.

Desde el Municipio recordaron que Aguas del Pinar cuenta con silla de ruedas y silla anfibia para personas con movilidad reducida, además de amplios espacios verdes, sombra natural y sectores destinados al descanso.

Ads

Está permitido ingresar con comidas y bebidas, aunque no se pueden consumir dentro de las veredas perimetrales de la pileta. No está autorizado el consumo de alcohol, el ingreso de mascotas ni de sombrillas, con el objetivo de preservar el estado del parquizado.

Asimismo, los menores deberán ingresar acompañados por un adulto responsable. Se permite salir y volver a ingresar al predio sin restricciones durante la jornada.

En su tercera temporada, el complejo recreativo Aguas del Pinar funcionará de martes a domingo, de 11.00 a 20.00, durante los meses de diciembre y enero, consolidándose como una de las principales opciones recreativas del verano en San Cayetano.