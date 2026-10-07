La Municipalidad de San Cayetano realizará una subasta pública de vehículos, maquinaria, herramientas y distintos bienes municipales el próximo viernes 16 de octubre.

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El remate comenzará a las 10.00 en el predio del C.P.R., ubicado en Santiago del Estero Nº 56, y estará a cargo de martilleros públicos.

Entre los elementos incluidos en la convocatoria hay autos, camionetas, maquinaria vial, tractores, motores, herramientas, tanques, equipamiento y chatarra, con bienes tanto en uso como en desuso.

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Uno de los vehículos destacados es un Fiat Cronos Precision 1.8 AT, modelo 2021, que actualmente se encuentra en uso.

También forman parte de la nómina un Volkswagen Gol 1.6 Confortline modelo 2008, tres camionetas Ford F-100 de diferentes modelos y estados y un Mercedes Benz 608.

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El listado incluye además un semirremolque tipo carretón vial.

Entre la maquinaria se destaca una motoniveladora Champion 710, modelo 1998, también registrada en uso.

A esto se suman un tractor Fiat U25 modelo 1970, un rodillo compactador, una desmalezadora Grospall de 2 por 2 metros, una cortadora de césped tipo granjero y una hormigonera.

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La convocatoria contempla además un tanque regador con capacidad para 20.000 litros y dos tanques sin chasis de 3.000 litros.

La subasta también ofrecerá diferentes motores y herramientas. Entre ellos figuran un motor Honda de cuatro tiempos y 5 HP, un motor Nissan 6 LD28, un Perkins Fase 2 desarmado y un motor a explosión con generador.

El listado incorpora además motoguadañas, motosierras, cortacerco, bombeadores, bombas presurizadoras y otras máquinas que actualmente se encuentran fuera de uso.

Otro de los bienes incluidos es una pasteurizadora, compuesta por tanque de enfriamiento de leche, pasteurizador y enfriador a placas.

Se trata de uno de los equipos de mayor porte incluidos en la nómina difundida por el Municipio.

Cómo obtener información sobre la subasta

Las personas interesadas en conocer las condiciones del remate o solicitar información adicional podrán comunicarse previamente con los martilleros responsables: