Cada 7 de agosto, miles de bonaerenses renuevan su fe en San Cayetano, patrono del pan, la paz y el trabajo. Pero hay un lugar de la Provincia donde la celebración tiene un significado especial: el municipio de San Cayetano, la ciudad que lleva el nombre del santo y que durante esta jornada se convierte en escenario de una fiesta que atraviesa a toda la comunidad.

Ads

Ubicado en el sudeste bonaerense, el partido cuenta con alrededor de 8.380 habitantes y se encuentra a unos 486 kilómetros de La Plata, la capital provincial. Allí, lejos de los grandes centros urbanos, la festividad patronal reúne a vecinos, instituciones y visitantes en una jornada que combina fe, tradición y encuentro comunitario.

Este año la celebración tiene además un condimento especial: es la primera fiesta patronal del padre Ignacio “Nacho” Suárez al frente de la Parroquia San Cayetano. El sacerdote llegó al distrito hace poco más de una semana y su desembarco coincidió con el inicio de la novena.

Ads

“Estoy movilizado porque hace una semana y dos días que llegué a San Cayetano. Venía con expectativas y deseos de compartir esta fiesta, pero una cosa es la idea y otra la realidad. En este caso superó la expectativa”, contó el párroco en diálogo con LANOTICIA1.COM.

El sacerdote explicó que encontró una comunidad con una fuerte participación y una celebración que excede lo estrictamente religioso.

Ads

“Es un clima comunitario, de familia. La novena fue muy hermosa y la fiesta patronal comenzó con una experiencia muy linda”, señaló.

Una celebración que une a todo el pueblo

Las actividades comenzaron durante la madrugada con la misa de vigilia y continuaron durante la jornada con distintas propuestas que involucraron a instituciones y vecinos.

El padre Nacho destacó la realización de una peña organizada junto a Cáritas y la sociedad italiana, con la participación de grupos de folklore locales.

Ads

“Fueron alrededor de 300 personas. No entraban en el lugar y además se pudieron recaudar fondos para ayudar a quienes más lo necesitan”, explicó.

Durante este viernes se desarrolla la tradicional procesión con la imagen de San Cayetano, que recorre las calles del pueblo hasta llegar al Polideportivo Municipal, donde se realiza la misa central con la presencia de autoridades religiosas, sacerdotes y vecinos.

“Vamos caminando con el santo, con reflexiones, oración y canto. Viene el arzobispo, vienen sacerdotes, seminaristas y todo el pueblo. Es una fiesta realmente del pueblo”, describió.

La jornada también cuenta con la participación de unos 70 emprendedores, espacios organizados por las áreas de Cultura y Turismo y distintas instituciones del distrito.

“Trabajamos muy codo a codo con el Municipio. Esto también permite darle trabajo y visibilidad al lugar, que vengan otros, que conozcan el pueblo y la comunidad”, destacó.

San Cayetano y la búsqueda de esperanza

La figura de San Cayetano está históricamente vinculada al pedido de pan y trabajo, una imagen que cada año convoca especialmente a quienes atraviesan dificultades económicas o laborales.

Para el padre Nacho, la devoción por el santo representa mucho más que una petición puntual.

“Cayetano es un santo que generó muchísimo cariño en el pueblo argentino. Si bien es un santo italiano, nosotros lo sentimos como propio. Es tan nuestra la festividad como si hubiese nacido acá”, explicó.

El sacerdote sostuvo que, en momentos difíciles, muchas personas encuentran en San Cayetano una forma de sentirse acompañadas.

“El argentino cuando tiene esta necesidad busca dónde apoyarse, busca dónde sentirse contenido. Encuentra en este santo amigo la confianza y el ejemplo para poder ponerse en manos de Dios y saber que no va a estar desamparado, que no va a estar solo”, afirmó.

Y dejó una reflexión que resume el sentido de la celebración:

“Aunque las realidades se puedan poner un poco difíciles, nunca va a estar suelto por la vida, nunca va a ir errante”.

Según explicó, quienes se acercan al santo no solamente buscan una solución concreta.

“La gente no viene solamente a pedir que se solucione un problema laboral, sino a acercarse a Dios a través del santo, a encontrar esa certeza de que hay un Padre que ama y que acompaña”, sostuvo.

El desafío de acercar la Iglesia a los jóvenes

Con 31 años, el padre Nacho también habló sobre el vínculo entre la Iglesia y las nuevas generaciones. Antes de llegar a San Cayetano trabajó pastoralmente en Coronel Suárez y Huanguelén, donde acompañó grupos juveniles.

“Lo vivo con muchísima esperanza. Después de la pandemia fue un poquito duro volver a retomar, pero hoy la tierra está fértil en el corazón de los jóvenes para sembrar la semilla de la relación con Dios”, afirmó.

Para el sacerdote, los jóvenes necesitan espacios donde puedan encontrarse con otros y comprometerse.

“Hoy la juventud va de la mano con la misión. Ya no funcionan tanto los grupos de jóvenes que se juntan solamente a reflexionar, sino que tienen que salir al encuentro del otro”, explicó.

Y agregó: “Cuando se les propone un camino de la mano de Dios, un camino de amor, donde descubren que son capaces de hacer el bien, empiezan procesos muy fecundos”.

Un mensaje para quienes atraviesan momentos de dolor

Durante la entrevista, el sacerdote también dejó una reflexión para quienes atraviesan pérdidas, duelos o situaciones de angustia.

“La fe no está hecha para adormecer las emociones humanas. La fe no está para tapar lo que sentimos, sino que es una luz que nos ayuda a ver más allá y a caminar de una manera distinta esas realidades que, si no la tuviéramos, nos romperían”, explicó.

El padre Nacho remarcó que el dolor, el enojo, las dudas e incluso los momentos de distancia con la fe forman parte de los procesos humanos, y que Dios acompaña también esos momentos.

“Dios no se enoja con nuestros procesos. Hay ciertas cosas que suceden que no son tan manejables como decir ‘Dios quiso que pase esto así para vos’. Hay situaciones en las que lo que Dios hace es acompañar, sostenernos y caminar con nosotros”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que la fe aparece como una certeza frente a las situaciones difíciles.

“Él sigue estando, nos sigue llamando con pequeños detalles para decirnos: ‘Yo sigo estando’. Esa certeza es la que hace que, cuando tenemos una complicación de trabajo, cuando atravesamos la partida de un ser querido o cuando la vida se pone difícil, podamos saber que nunca estamos solos”, expresó.

“Mi consejo es que, si alguien está atravesando una situación de enojo, dolor o desesperanza, que le dé lugar también a eso y que se lo pueda decir a Dios. Que pueda decirle: ‘Me siento así y, si estás, ayudame a que se me pase’. Él va a escuchar ese descargo y va a disponer todo para que el corazón se tranquilice”, sostuvo.

Y agregó: “En algún momento uno puede hacer ese clic, esa luz, de dejarse acompañar y dejarse sostener para poder alcanzar esa paz de saberse amado y saberse acompañado”.

Finalmente, dejó una reflexión especialmente dirigida a quienes atravesaron la pérdida de un familiar o alguien querido: “El adiós a un papá, a una mamá o a una persona querida, desde la fe, no es un para siempre sino un hasta pronto. Eso cambia todo”.

La bendición del padre Nacho para los lectores de LANOTICIA1.COM

Antes de finalizar la entrevista, el sacerdote dejó un mensaje para el equipo de LANOTICIA1.COM y todos sus lectores.

“Que el Señor los bendiga especialmente por la intercesión de San Cayetano, que les regale esta conciencia de sabernos en las manos de un Padre que nos ama, de saber que nunca estamos solos y que siempre somos acompañados”, expresó.

En el municipio bonaerense que lleva su nombre, San Cayetano vive una nueva fiesta patronal, una jornada donde la fe, la tradición y la esperanza vuelven a encontrarse en las calles del pueblo.