Una mujer de 35 años denunció haber sido violada por un amigo en la localidad de San Clemente del Tuyú, en el partido de La Costa, luego de que él le ofreciera alojamiento porque no podía seguir pagando el alquiler. El hecho ocurrió el martes 9 de septiembre en una vivienda ubicada en calle 25 entre 9 y Naval.

Según su declaración, la víctima había aceptado quedarse a dormir en la casa de un conocido después de cenar. Sin embargo, el hombre no le ofreció otro lugar para descansar más que su propia cama. En ese contexto, comenzaron las insinuaciones sexuales y, pese a su negativa, el acusado habría mantenido relaciones con ella sin su consentimiento.

La mujer relató que logró apartarlo tras forcejear y abandonar la vivienda. Más tarde se dirigió a la comisaría y radicó la denuncia, aunque rechazó someterse a la revisión médica legal. De todas formas, la Fiscalía inició una causa por “abuso sexual con acceso carnal”.

Según informó el portal CNM, en la denuncia también se dejó asentado que, según lo manifestado por la víctima, en años anteriores había mantenido encuentros sexuales consentidos con el denunciado. La Justicia ahora deberá determinar las circunstancias del hecho y avanzar con la investigación.

