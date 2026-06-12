El Municipio de San Fernando confirmó la inauguración de la Nueva Plaza “Padre Jorge Luis Lagazio”, en los alrededores de la estación ‘San Fernando R’ del Tren de la Costa. La jornada será este viernes a las 16.00, con actividades culturales, artistas itinerantes, maquillaje artístico y un acto en homenaje al querido párroco de ‘Nuestra Sra. de Aránzazu’, fallecido en 2022.

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El espacio verde, atravesado por las vías del Tren de la Costa y comprendido entre las calles Rosario, 9 de Julio, Sarmiento y Escalada, fue recuperado con fondos municipales, se indicó desde el Ejecutivo local.

Además, avanza la renovación en los barrios Alsina, Alvear y los alrededores del Club San Fernando; con mejoras en el pavimento y nuevas veredas, cordones y rampas en las calles Escalada, 9 de Julio y Rosario.

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