El intendente Ramón Lanús designó al general retirado como nuevo secretario de Seguridad del municipio en una cartera que fue administrada durante los últimos ocho meses por el secretario de Gobierno comunal, José Sánchez Sorondo, junto al subsecretario Fernando Ruíz, quién continuará en su cargo.

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"La incorporación de Jorge Berredo forma parte de la decisión del Municipio de seguir fortaleciendo nuestra política de seguridad, con el objetivo de que los vecinos vivan cada día más tranquilos", afirmó el intendente Ramón Lanús.

Berredo cuenta con más de 40 años de trayectoria en las Fuerzas Armadas y una amplia experiencia en la conducción de equipos, la resolución de situaciones de crisis y la articulación entre organismos, adquirida tanto en funciones desarrolladas en el país como en el exterior, destacaron desde la comuna.

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Entre los principales aspectos de su trayectoria se destacan sus responsabilidades como Comandante Operacional de las FFAA, a cargo de la gestión de vigilancia de espacios aéreos, marítimos, terrestres y cibernéticos de jurisdicción nacional, la temática Antártica, el abordaje de las operaciones de asistencia humanitaria liderando las 14 zonas en que se divide el país y el potencial empleo de las FFAA ante una crisis. Condujo la Brigada aerotransportada del Ejército, que forma parte de la primera respuesta militar, y durante el G -20 fue el segundo a cargo de una reserva estratégica que estableció planes de actuación a modo de “última ratio” ante la eventualidad de un atentado terrorista en la cumbre. En su juventud integró y lideró organizaciones de comandos y paracaidistas.

De sus aspectos profesionales se destacan el reconocimiento unánime de la Cámara Nacional Electoral por los resultados alcanzados en materia de custodia y seguridad del acto electoral 2023; la ponderación del Ministerio Interior por optimización presupuestaria electoral y consideraciones por la exitosa evacuación de 900 conciudadanos desde Israel en tiempos perentorios y contexto de guerra (Operación “Regreso Seguro”).

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“La incorporación de Berredo se da en un contexto de transformación del sistema de seguridad local impulsado por la actual gestión, con eje en la prevención del delito, una mayor presencia de la Patrulla Municipal en las calles, el fortalecimiento de la capacidad de respuesta y una coordinación más eficiente con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno Nacional y el Poder Judicial”, añadieron.