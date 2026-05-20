El Concejo Deliberante de San Isidro tratará este miércoles un proyecto de ordenanza para declarar la caducidad del permiso de explotación de la empresa Micro Ómnibus General San Martín sobre la línea comunal 707, en el marco del colapso operativo que afecta a miles de usuarios de la región.

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Según informó Que Pasa Web, la iniciativa busca habilitar una reorganización integral del sistema de transporte y garantizar la continuidad del servicio mediante mecanismos transitorios mientras se define una solución definitiva.

De acuerdo a los fundamentos técnicos y jurídicos incorporados en el expediente, la situación actual “debe resolverse con la intervención institucional del Honorable Concejo Deliberante para disponer la caducidad del permiso de explotación y avanzar en la regularización integral del servicio”.

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El proyecto sostiene que la principal base normativa para avanzar con la medida surge de la Ordenanza General N° 144. En particular, cita el artículo 6, que establece que la caducidad de las concesiones debe resolverse mediante ordenanza, salvo en casos de vencimiento natural del plazo.

En ese marco, el texto advierte que el escenario actual “no se limita a una mera finalización temporal de un permiso”, sino que existe “una configuración objetiva de incumplimientos graves, paralización injustificada, abandono material del servicio e incapacidad operativa para sostener su adecuada explotación”.

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Según el análisis incorporado al expediente, esas circunstancias requieren “un acto institucional de mayor jerarquía y estabilidad jurídica”, motivo por el cual consideran necesaria la intervención del cuerpo legislativo local.

La iniciativa también hace referencia a la Ley Orgánica de las Municipalidades. Puntualmente, menciona el artículo 52, que atribuye al Concejo Deliberante la competencia para disponer sobre la prestación de servicios públicos locales, incluyendo el transporte comunal.

De esta manera, el HCD intervendrá específicamente sobre la línea 707, mientras que la situación del resto de las líneas operadas por la empresa quedará bajo la órbita de la Provincia de Buenos Aires.

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En los fundamentos del proyecto se remarca además que la participación del Concejo “no constituye una mera formalidad procedimental”, sino una herramienta destinada a fortalecer “la legitimidad, razonabilidad y defensa futura del acto administrativo” ante eventuales reclamos judiciales o medidas cautelares.

La ordenanza también abriría la puerta a la implementación de autorizaciones precarias y transitorias, articulaciones con organismos provinciales y otras medidas administrativas orientadas a evitar vacíos en la prestación del servicio.

La crisis de Micro Ómnibus General San Martín se agravó en las últimas semanas tras el colapso operativo que dejó sin funcionamiento regular no sólo a la línea 707, sino también a las líneas 333, 407 y 437, afectando a usuarios de distintos municipios de la región.