El intendente de San Isidro Ramón Lanús presentó la Rendición de Cuentas municipal y el plan de gestión para los próximos meses.

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En materia de seguridad, anunció un ambicioso plan de refuerzo y la necesidad de una Policía Local propia, que incluye la creación de un nuevo Centro de Operaciones Municipal (COM).

En un acto, realizado en el Hipódromo de San Isidro y frente a 1.500 personas, Lanús realizó la rendición de cuentas de gestión y presentó el plan del 2026, con metas a cumplir en las áreas de Seguridad, Salud, Espacio Público y Urbanismo, Modernización, Desarrollo Humano, Deportes, Educación, Cultura y Trabajo.

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En materia de seguridad Lanús sostuvo: “Estamos apostando a que la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires sancione la ley que nos permita a los municipios grandes del conurbano contar con policía propia. Hoy, la seguridad es responsabilidad provincial, pero no miramos para otro lado. En San Isidro decidimos hacernos cargo. Cuidar al vecino es nuestra prioridad número uno”.

Además se incorporarán 225 armas no letales para los agentes de la Patrulla Municipal; la creación de un nuevo Centro de Operaciones Municipal (COM), que integrará de manera funcional el trabajo territorial de la Patrulla Municipal con el monitoreo centralizado; el equipamiento del 100% de los vehículos de la Patrulla Municipal con cámaras específicas conectadas en tiempo real al COM vía 5G; incorporación de 100 nuevos oficiales de seguridad a la Patrulla Municipal, entre otros puntos.

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