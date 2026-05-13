Un reclamo iniciado por una vecina de Martínez terminó con un acuerdo que obligó a una empresa de medicina prepaga a restituir el 100% de las terapias para un niño con Trastorno del Espectro Autista (TEA), luego de la intervención de Defensa del Consumidor del Municipio de San Isidro.

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El conflicto comenzó cuando la madre del menor detectó que la prepaga había reducido la cantidad de sesiones terapéuticas autorizadas, pese a que el niño contaba con indicaciones médicas vigentes. Según explicó la familia, los recortes afectaron tratamientos fundamentales para su desarrollo y su vida cotidiana.

Entre las prestaciones alcanzadas estaban las terapias de fonoaudiología, psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional y musicoterapia, orientadas al desarrollo del lenguaje, la lectoescritura y la autonomía personal del niño.

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Ante la falta de respuestas por parte de la empresa, la madre decidió presentar un reclamo ante la Dirección de Defensa del Consumidor local. “Me atendieron muy bien, tomaron el reclamo y citaron a la empresa rápidamente”, contó Marina, quien impulsó la denuncia.

A partir de la intervención municipal se realizaron dos audiencias de conciliación en el plazo de un mes. Finalmente, la prepaga firmó un acuerdo para restituir la totalidad de las terapias indicadas y garantizar la continuidad del tratamiento.

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Desde el Municipio destacaron la importancia de este tipo de mecanismos administrativos para resolver conflictos sin necesidad de judicializar los casos. “Nuestra función es acompañar a los vecinos y garantizar el cumplimiento de los derechos establecidos por la ley, especialmente en situaciones vinculadas a discapacidad”, señalaron desde el área.

El caso de Benicio se suma a otras intervenciones similares registradas en el distrito, donde Defensa del Consumidor actúa como mediadora entre usuarios y empresas de salud.

Tras el acuerdo, la madre del niño recomendó a otras familias que atraviesen situaciones similares acercarse a las oficinas municipales para realizar los reclamos correspondientes.