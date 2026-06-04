En noviembre de 2023, previo a asumir su banca por La Libertad Avanza en el HCD de San Isidro, Alberto Montes era inspector de tránsito local. Una cámara de seguridad de la dependencia Municipal de Boulogne registró la escena que en las últimas horas se volvió viral: Allí se observa al edil electo ingresando al lugar y tocándola la cola a una compañera de trabajo sin su consentimiento.

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El hecho terminó en la Justicia con la causa 6673 caratulada Montes Alberto Antonio S/Abuso sexual en el Juzgado Correccional Número 5.

A su vez, en el fuero civil, el concejal pactó un resarcimiento económico de 12 millones de pesos para la víctima, a pagar en seis cuotas (una de 3 millones, 2 de 2 millones y 5 de 1 millón).

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El escándalo estalló en las últimas horas porque Montes se habría atrasado con los pagos, el juzgado lo intimó y la trastienda del acuerdo se hizo pública. Desde Fuerza Patria piden su inmediata destitución.

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