La beba recién nacida que fue abandonada en un cesto de basura en San Martín, en la provincia de Buenos Aires, continúa internada y bajo control médico en el Hospital Municipal Dr. Diego Thompson, donde permanece en el área de Terapia Intensiva de Neonatología. Según el último parte, la niña se encuentra clínicamente estable, aunque sigue en observación por haber nacido de manera prematura.

🔷 San Martín: dos policías rescataron a una beba abandonada en un cesto de basura y la trasladaron al hospital, donde permanece en observación. La llamaron Verónica, en homenaje a la oficial que la salvó.



El caso salió a la luz durante la madrugada del martes, cuando un vecino llamó al 911 al escuchar el llanto de un bebé en la vía pública. Personal de la Policía Bonaerense acudió de inmediato a la calle Riobamba al 2300, entre Pueyrredón y Rivadavia, donde encontró a la recién nacida desnuda, sin abrigo y dentro de un cesto de basura.

Ante la urgencia, los efectivos realizaron el traslado inmediato al hospital municipal de San Martín. Allí, los médicos constataron que la beba tenía aproximadamente 36 semanas de gestación, pesaba 1.890 gramos y presentaba un cordón umbilical cortado de forma artesanal, lo que indica que el parto habría sido domiciliario.

Desde el centro de salud informaron que, pese a las condiciones extremas en las que fue hallada, la niña logró recuperar temperatura corporal y respondió favorablemente a las primeras atenciones. En un gesto simbólico, el equipo médico decidió llamarla “Verónica”, en homenaje a la teniente primera Verónica Ayala, una de las policías que participó del rescate.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial San Martín, a cargo del fiscal Daniel Cangelosi, quien caratuló la causa como “abandono de persona”. Por estas horas, la Justicia ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad, la recolección de imágenes del lugar y la intervención del Servicio Local de Protección de Derechos, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y dar con la persona responsable.

