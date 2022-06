Agustín Barletta tiene 34 años, es de San Martín y es un hombre trans desde que el cuerpo con el que nació y el nombre con el que su mamá lo bautizó por primera vez se convirtieron en una jaula. Hoy es un papá influencer y desde su cuenta @unpapahipster comparte en las redes el día a día junto a su mujer Natalia y su hijo Jeremías, de tres años.

"Empecé a contar mi día a día, a visibilizar una paternidad trans para mostrar que se puede ser feliz y porque entendí que podía cambiar muchas vidas, resumió Agustín en diálogo con Clarín. Y agregó: "Hoy nadie puede verme de otra manera que no sea un hombre, porque luzco como un hombre, tengo barba, pelos en las piernas y en el pecho".

Agustín contó que en su adolescencia "vivía una incomodidad constante": "Me ponia la ropa de mi hermano mellizo, no quería nada de nena estereotipado y vivía triste sin saber por qué", recordó. "Me gustaron las chicas desde sexto grado y eso también estaba mal. Empecé a jugar al handball y me enamoré del deporte", añadió.

Agustín se casó con su novia de toda la vida, Natalia, que lo acompañó en su transición. "Siempre quise ser papá, nunca jugué a ser mamá. Para mi era un sueño imposible. Y cuando salió la ley de fertilidad, una gran ley de la cual mucho no se habla, decidimos hacer el primer intento. En el tercero, de alta complejidad, quedó Jeremías", contó.

"Más empatía de parte de la sociedad", pidió el joven que trabaja en la fundación trans argentines @transargentixs, acompañando a las infancias, adolescencias y juventudes trans. En ese contexto, recordó que una colecta de Santiago Maratea para comprarle un edificio a la fundación, el año pasado generó polémica e insultos en las redes sociales.

Cuando tenía 24 años, Agustín se sometió a una terapia de reemplazo hormonal. Empezó a salirle pelo en los brazos y piernas, también en el pecho. Apareció la barba. Sus pies y manos se ensancharon y decidió sacar un préstamo para pagarse una mastectomía bilateral (sacarse los dos pechos) que se hizo con un cirujano de La Plata.

También existen otras operaciones, como la reconstrucción de un órgano genital masculino, pero Agustín no está interesado. "Yo no siento que la naturaleza esté en deuda conmigo porque llegará un momento en que como sociedad tengamos que aceptar que hay hombres con pene, hombres con vulva, mujeres con pene y mujeres con vulva, concluyó.