San Martín: Finalizó la obra de repavimentación de la ruta 4
El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, a través de la Dirección de Vialidad, finalizó la obra de repavimentación de la traza provincial.
Las tareas se ejecutaron entre la avenida Sarratea y el Puente José León Suárez, donde se mejoró de forma integral uno de los anillos de circunvalación del Área Metropolitana.
La intervención contempló el ensanche de calzada, la construcción de cordones y bocacalles, obras hidráulicas y la puesta a punto del sistema de señalización e iluminación.
Estos trabajos forman parte del mejoramiento integral de la Ruta Provincial 4, que se extiende a lo largo de más de 27 kilómetros y buscan mejorar la seguridad vial de los vehículos que la transitan diariamente, que oscilan entre los 33.000 y los 62.000 dependiendo el tramo.
La obra se divide en 5 tramos financiados en un 100% por la Provincia a través del Tesoro Provincial y de un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Al ya finalizado en San Martín, se le suman otros cuatro tramos en los distritos de Almirante Brown; Lomas de Zamora y Esteban Echeverría; La Matanza; y Hurlingham.
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