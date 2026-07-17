Las tareas se ejecutaron entre la avenida Sarratea y el Puente José León Suárez, donde se mejoró de forma integral uno de los anillos de circunvalación del Área Metropolitana.

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La intervención contempló el ensanche de calzada, la construcción de cordones y bocacalles, obras hidráulicas y la puesta a punto del sistema de señalización e iluminación.

Estos trabajos forman parte del mejoramiento integral de la Ruta Provincial 4, que se extiende a lo largo de más de 27 kilómetros y buscan mejorar la seguridad vial de los vehículos que la transitan diariamente, que oscilan entre los 33.000 y los 62.000 dependiendo el tramo.

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La obra se divide en 5 tramos financiados en un 100% por la Provincia a través del Tesoro Provincial y de un préstamo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).

Al ya finalizado en San Martín, se le suman otros cuatro tramos en los distritos de Almirante Brown; Lomas de Zamora y Esteban Echeverría; La Matanza; y Hurlingham.

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