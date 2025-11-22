Tras la suspensión por mal clima, la Fiesta de Disfraces San Nicolás 2025 se realizará este sábado 22 de noviembre, desde las 22.00 hasta las 08 horas, en el Autódromo local.

La reprogramación permitió reforzar cuestiones de seguridad, accesos, montaje y logística, garantizando un evento completamente preparado. Con pronóstico climático favorable, San Nicolás se prepara para vivir una de las noches más esperadas del año, con música en vivo, ambientaciones temáticas, experiencias visuales y los disfraces que distingue a esta celebración.

Un line up de primer nivel

La FDD 2025 contará con dos escenarios principales (Main Stage y Electrónica) y un importante listado de artistas:

MAIN STAGE

Luck Ra

La Joaqui

Fer Palacio

Lauty Gram

Bresh

ESCENARIO ELECTRÓNICA

Rafa Barrios

Manu Desrets

Tripartitos

Además, el predio estará dividido en sectores especiales para que cada visitante pueda vivir la fiesta desde distintos puntos: Main Stage, Downtown, VIP, Electrónico y Black.

Entradas Las entradas de la fecha original seguirán siendo válidas automáticamente.

Quienes no puedan asistir podrán solicitar la devolución a través del sitio oficial: www.fdd.com.ar