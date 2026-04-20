Un hombre de 33 años resultó herido de bala en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos tras un disparo ocurrido dentro de su vivienda, en medio de un festejo por el triunfo de Boca en el Superclásico.

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El hecho se registró en una casa de la zona norte, donde la víctima compartía una reunión con otros dos hombres. Según su propio relato, en ese contexto uno de los presentes manipuló un arma de fuego calibre 22 y efectuó un disparo que impactó en su pierna derecha.

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El herido fue trasladado al Hospital San Felipe, donde recibió atención médica. Los profesionales determinaron que la lesión es de carácter leve.

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De acuerdo a lo que publicó diario El Norte, la causa quedó en manos de la UFI N° 1, que investiga las circunstancias del episodio. Por el momento, no se informaron detenciones.

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