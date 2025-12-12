El propietario de la cadena de farmacias Matayoshi ubicada en el sur del Gran Buenos Aires relató que el primer hecho ocurrió el 6 de diciembre a las 13:45, cuando en una sucursal de San Vicente ingresaron “un adulto y un menor de unos siete años”.

El hombre aprovechó la presencia del niño como una cobertura visual para sustraer productos: según la denuncia, robó al menos 13 envases de shampoo de marca. La escena fue registrada por las cámaras de seguridad del lugar y luego difundida.

@todonoticias La secuencia ocurrió en un local de San Vicente. En las imágenes quedó registrado cómo un hombre mete productos en una bolsita, y usa a su hijo de pantalla, para que el comerciante no vea el delito. El padre junto al menor se fueron de la farmacia con total tranquilidad. ♬ sonido original - TN - Todo Noticias

El hecho ocurrió el pasado fin de semana en el local ubicado sobre Av. Rivadavia. Antes, otro sujeto intentó robarse toallas femeninas y cera, pero fue captado por las cámaras y un empleado lo retuvo.

El propietario del lugar Pablo dijo que está "cansado" por los diversos hurtos que vienen sufriendo y que afecta a su negocio.

