San Vicente: Denuncian a un ladrón “mechero” en una farmacia "escudado" por un niño
En un mismo día ocurrieron dos episodios en la misma sucursal. Quedó grabado por las cámaras de seguridad.
El propietario de la cadena de farmacias Matayoshi ubicada en el sur del Gran Buenos Aires relató que el primer hecho ocurrió el 6 de diciembre a las 13:45, cuando en una sucursal de San Vicente ingresaron “un adulto y un menor de unos siete años”.
El hombre aprovechó la presencia del niño como una cobertura visual para sustraer productos: según la denuncia, robó al menos 13 envases de shampoo de marca. La escena fue registrada por las cámaras de seguridad del lugar y luego difundida.
El hecho ocurrió el pasado fin de semana en el local ubicado sobre Av. Rivadavia. Antes, otro sujeto intentó robarse toallas femeninas y cera, pero fue captado por las cámaras y un empleado lo retuvo.
El propietario del lugar Pablo dijo que está "cansado" por los diversos hurtos que vienen sufriendo y que afecta a su negocio.
