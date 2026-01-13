El llamado a inscripción está publicado en la página oficial de la Municipalidad de San Vicente e ilustrado con fotos de desfiles militares o personal con atuendos que pertenecen a las fuerzar federales.

Quienes estén interesados pueden presentarse en horario administrativo y entregar sus antecedentes acompañados de la voluntad de integrar las filas de la Secretaría de Seguridad de la comuna que conduce Pablo Mantegazza.

Es una particular convocatoria laboral dirigida a personal militar y/o integrantes de fuerzas federales retirados, con el objetivo de reforzar las tareas de seguridad y prevención en el distrito.

“La iniciativa se enmarca en una política sostenida de fortalecimiento de la seguridad local, impulsada por la gestión del intendente Nicolás Mantegazza, que viene desarrollando acciones concretas para garantizar mayor tranquilidad y protección a los vecinos y vecinas”, dice el comunicado.

“La búsqueda apunta a incorporar perfiles con formación, experiencia y vocación de servicio, que puedan desempeñarse en distintas funciones vinculadas a la Secretaría de Seguridad Municipal, aportando su conocimiento operativo y su compromiso con el orden y el cuidado comunitario”, concluye la publicación.

Desde el Municipio destacaron que esta convocatoria responde a una mirada integral de la seguridad, entendida no solo como presencia territorial, sino también como planificación, prevención y articulación entre el Estado local y la comunidad. En ese sentido, el intendente Mantegazza ha reiterado en distintas oportunidades que la seguridad es una prioridad de gestión, y que requiere inversión, profesionalización y recursos humanos capacitados.

