Ignacio “Nacho” Contreras, empresario y dirigente libertario de 51 años, fue acusado por su pareja, de 24, de haberle efectuado disparos con un arma de fuego dentro de la casa de ambos, en la finca “Mi Viejo”, ubicada sobre el Camino Once Bocas.

Tras casi un mes de estar detenido, la Justicia ordenó este martes la liberación del concejal.

Vale destacar que, una vez trascendida la denuncia, La Libertad Avanza de San Vicente decidió expulsar al edil electo: “Rechazamos de manera enfática cualquier manifestación de violencia, sea del tipo que fuere”, expresaron en aquel entonces.

