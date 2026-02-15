Un joven de 18 años fue asesinado a balazos durante el carnaval de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. La víctima fue identificada como Braian Cabrera, quien estaba participando de los festejos cuando comenzó una discusión que terminó en tragedia.

El hecho ocurrió el sábado por la noche, en pleno centro de la ciudad bonaerense, mientras se desarrollaban los corsos. Según trascendió, tras un cruce con otras personas, el joven recibió disparos a corta distancia: uno impactó en el tórax y otro en la cabeza. Fue trasladado de urgencia al Hospital Blas L. Dubarry, donde murió durante la madrugada del domingo.

El ataque generó pánico en medio de la multitud. La murga “Ilusión Murguera”, que animaba la celebración, interrumpió el show. En la transmisión oficial se observa a la cantante hacer señas para cortar la música, mientras los músicos se esconden detrás de los instrumentos y el público corre.

Dos detenidos y causa por homicidio

La Policía confirmó la detención de una mujer de 33 años y un joven de 19, señalado como el presunto autor de los disparos. También se secuestró el revólver que habría sido utilizado en el hecho. Ambos quedaron a disposición de la Justicia bajo la carátula de homicidio.

Desde la Secretaría de Seguridad municipal difundieron un comunicado oficial en el que informaron que “un hombre resultó herido de gravedad con un arma de fuego tras una pelea” y que, tras la intervención del Centro de Monitoreo y la Policía Comunal, los presuntos autores fueron aprehendidos. En ese momento indicaron que la víctima estaba siendo asistida en el hospital.

Sin embargo, horas más tarde se confirmó el fallecimiento de Cabrera.

Tensión previa y versiones cruzadas

El clima en torno a los corsos ya venía cargado. En la primera noche (viernes), el medio local Noticias Mercedes reportó incidentes y cuestionó el accionar policial, señalando que se habría intentado impedir filmaciones de una pelea.

El sábado por la noche, el mismo medio anticipó que varias personas reportaban “otro incidente violento” con disparos de arma de fuego y mencionó versiones sobre una posible víctima fatal, aunque indicó que no podía confirmarlo “por el hermetismo de las autoridades”.

Durante la madrugada, desde el Municipio se desmintió inicialmente que hubiera un fallecido y se habló de un herido que estaba siendo intervenido quirúrgicamente. Más tarde, el propio medio aseguró que la muerte de Braian Cabrera fue confirmada.

El comunicado de Vecinos por Mercedes

Tras el crimen, la agrupación Vecinos por Mercedes difundió un comunicado bajo el título “Hechos de extrema gravedad”, donde expresó su “profunda preocupación y dolor”.

“Es la primera vez que un evento de estas características en nuestra ciudad termina con un hecho de violencia armada de esta magnitud. No podemos naturalizarlo”, señalaron.

En el texto reclamaron:

“Un informe urgente del Ejecutivo Municipal detallando el operativo de prevención implementado”.

“La convocatoria a una mesa de trabajo con todas las fuerzas políticas, autoridades policiales y áreas competentes para evaluar lo ocurrido y evitar que vuelva a repetirse”.

También remarcaron: “Las imágenes de padres desesperados buscando a sus hijos no pueden volver a suceder en Mercedes”. Y agregaron: “No se trata de politizar el dolor. Se trata de asumir responsabilidades y actuar con seriedad”.

Fuerte crítica política

En otro comunicado posterior, el mismo medio local publicó un mensaje con duras críticas hacia la gestión municipal, donde cuestionó la política de seguridad y la organización del evento. En ese texto se mencionó además un presunto apuñalamiento ocurrido la noche anterior y se puso en duda la información oficial difundida durante la madrugada.

Las acusaciones incluyeron cuestionamientos a la conducción de la Secretaría de Seguridad, a cargo de Matías Maresca, y plantearon un fuerte malestar de vecinos respecto a la situación de la ciudad.

La investigación judicial sigue en curso para determinar cómo se desencadenó la discusión que terminó con el asesinato del joven en plena celebración. Mientras tanto, el crimen reavivó el debate sobre la seguridad en eventos masivos en la provincia de Buenos Aires.