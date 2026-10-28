Santa Fe participa con 51 deportistas de los Juegos Argentinos Urbanos 2026 en Malvinas Argentinas
Santa Fe forma parte del evento que se llevará adelante desde este 28 al 31 de octubre en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas, que conduce Leonardo Nardini.
Los deportistas que integran el equipo santafesino obtuvieron su clasificación a través de los torneos organizados por sus respectivas federaciones, un recorrido que reconoce el desempeño y el trabajo realizado en cada disciplina para acceder a esta instancia nacional, se informó oficialmente.
El evento es organizado por el Comité Olímpico Argentino (COA) y la Municipalidad de Malvinas Argentinas, con el objetivo de promover el desarrollo de las disciplinas urbanas y generar un espacio de encuentro, competencia e intercambio entre deportistas de distintas regiones.
La delegación de Santa Fe participará en nueve disciplinas: skateboarding street, BMX freestyle, parkour deportivo, breaking, básquet 3x3, béisbol 5, roller freestyle, ajedrez y escalada deportiva. Estas modalidades reúnen distintas expresiones del deporte contemporáneo y convocan a deportistas mayores de 18 años.
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