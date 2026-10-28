Los deportistas que integran el equipo santafesino obtuvieron su clasificación a través de los torneos organizados por sus respectivas federaciones, un recorrido que reconoce el desempeño y el trabajo realizado en cada disciplina para acceder a esta instancia nacional, se informó oficialmente.

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El evento es organizado por el Comité Olímpico Argentino (COA) y la Municipalidad de Malvinas Argentinas, con el objetivo de promover el desarrollo de las disciplinas urbanas y generar un espacio de encuentro, competencia e intercambio entre deportistas de distintas regiones.

La delegación de Santa Fe participará en nueve disciplinas: skateboarding street, BMX freestyle, parkour deportivo, breaking, básquet 3x3, béisbol 5, roller freestyle, ajedrez y escalada deportiva. Estas modalidades reúnen distintas expresiones del deporte contemporáneo y convocan a deportistas mayores de 18 años.

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