El dramático episodio comenzó cuando el adolescente ingresó al mar a la altura de la calle 50, en Santa Teresita. Según informó el medio local Eche TV, el joven de 15 años fue desplazado por la fuerza del agua y apareció en otro sector de la costa.

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Tras ser localizado y rescatado, personas que se encontraban en el lugar comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras aguardaban la llegada de una ambulancia.

Posteriormente, fue trasladado de urgencia al Hospital de Santa Teresita, donde permaneció inconsciente. Pese a las maniobras de asistencia, finalmente se confirmó su fallecimiento.

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En el operativo de búsqueda y rescate participaron efectivos de la Prefectura Naval Argentina y personal policial.}

El episodio terminó con un desenlace trágico y vuelve a poner el foco en los riesgos que representan las corrientes marinas y la importancia de respetar las indicaciones de seguridad en las playas.

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