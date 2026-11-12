Santa Teresita: murió un adolescente de 15 años que había sido rescatado del mar tras ser arrastrado por la corriente
Un adolescente murió luego de ser rescatado del mar en la zona de Santa Teresita, en el Partido de La Costa. El joven había desaparecido mientras se encontraba en el agua y fue encontrado posteriormente a la altura de la calle 64, en Mar del Tuyú, luego de ser arrastrado por la corriente.
El dramático episodio comenzó cuando el adolescente ingresó al mar a la altura de la calle 50, en Santa Teresita. Según informó el medio local Eche TV, el joven de 15 años fue desplazado por la fuerza del agua y apareció en otro sector de la costa.
Tras ser localizado y rescatado, personas que se encontraban en el lugar comenzaron a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), mientras aguardaban la llegada de una ambulancia.
Posteriormente, fue trasladado de urgencia al Hospital de Santa Teresita, donde permaneció inconsciente. Pese a las maniobras de asistencia, finalmente se confirmó su fallecimiento.
En el operativo de búsqueda y rescate participaron efectivos de la Prefectura Naval Argentina y personal policial.}
El episodio terminó con un desenlace trágico y vuelve a poner el foco en los riesgos que representan las corrientes marinas y la importancia de respetar las indicaciones de seguridad en las playas.
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