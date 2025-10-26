El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires del Partido Nuevo Buenos Aires – Movimiento Confederal Argentino, Santiago Cúneo, emitió su voto en la Escuela Incorporada Mariano Moreno, ubicada en Batalla de Maipú 1467, en la localidad de Grand Bourg, partido de Malvinas Argentinas.

Luego de sufragar, Cúneo se dirigió a la prensa: “Tu voto, tu arma, defendé la Patria”, afirmó.

El dirigente, que encabeza la lista de su espacio en la provincia, llegó al establecimiento acompañado por colaboradores y simpatizantes, y destacó la importancia de la participación ciudadana en una jornada marcada por la expectativa y el desarrollo normal del proceso electoral.

