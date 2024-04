“Yo lo banco al Pelu, lo quiero decir así”, dijo Santiago Maratea en declaraciones televisivas sobre su total apoyo al Jefe de Estado Javier Milei, y aseveró que el escenario político actual plantea “un cambio de paradigma” donde “lo que se creía de izquierda empieza a ser la derecha”.

En este sentido, consideró que quienes actualmente “defienden a los ricos en el discurso es lo que se conoce como izquierda, que defiende a políticos y sindicalistas que son supermillonarios”.

Asimismo, el influencer comentó que nunca estuvo “tan conectado con lo que está pasando” en el plano político, y reconoció que tiene “un poco de ilusión” con la administración libertaria.

Por otro lado, contó: “Algo muy genuino, y es que él (Milei) me bancó a mí; todos somos vulnerables ante un apoyo, un elogio, un mimo. Cuando hice la colecta para Corrientes, que me salieron a matar y me cuestionaron de todos lados, él me salió a bancar. Dijo gritando algo así como que ‘le deberían dar el premio Adam Smith de oro’. Me bancó él nada más y, a veces, cuando estás en frente de alguien que es muy manipulador, cuando alguien viene y te banca decís, ‘ah tal vez no estoy tan loco'”.