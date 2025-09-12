La Justicia bonaerense citó al influencer Santiago Maratea a una audiencia de conciliación por la denuncia presentada por el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, que lo acusa de promocionar un té “para bajar de peso” y de denigrar a la profesión.

La audiencia, convocada por el Juzgado en lo Correccional N°2 de La Plata, a cargo del juez Diego Tatarsky, fue fijada para el 26 de septiembre.

El conflicto se originó tras la difusión en redes sociales de un video en el que Maratea afirmó que existe un té que “ayuda a tu cuerpo a que use los carbohidratos mejor como energía y que no los acumule como grasa, aparte de que evita esos picos de glucosa que te dan hambre a la media hora”, y agregó críticas hacia “ciertos nutricionistas arrogantes” que, sostuvo, “no investigan y desinforman”. Ante esas declaraciones, el Colegio envió una carta documento exigiendo la retractación y la eliminación de las publicaciones; al no recibir respuesta formal, presentó una denuncia penal por injurias.

Desde la entidad que agrupa a los nutricionistas bonaerenses, su presidenta Laura Salzman afirmó que actúan “en defensa del honor de sus profesionales y de la institución, frente a declaraciones que consideramos agraviantes, irresponsables e intrusivas”, y subrayó la necesidad de proteger la integridad y la ética profesional frente a recomendaciones públicas que, dijeron, pueden implicar riesgos para la salud.

La audiencia convocada se realizará en el marco del artículo 388 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de intentar un acuerdo entre las partes, que en este caso incluye el pedido de disculpas públicas y la remoción de los posteos cuestionados. Si no se llega a un acuerdo, la causa seguirá su trámite judicial correspondiente.

